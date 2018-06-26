В Риме презентовали справочник восточных католических Церквей

По случаю столетия своего основания Конгрегация Восточных Церквей опубликовала новое издание трехтомного справочника «Католический Восток».

Презентация трехтомника состоялась 25 июня в генеральной курии иезуитов, сообщает Радио Ватикана.

Называя причины новой публикации, префект Конгрегации кардинал Леонардо Сандри отметил в первую очередь желание авторов, «чтобы католики знали, уважали и любили Церкви Востока, находящиеся в полном общении с Апостольским Престолом в Риме».

«Следует признать обильные дары, которые эти Церкви преподносят Вселенской Церкви, и жертвы, принесенные и приносимые их верными из любви к полному общению с Апостольским Престолом», - подчеркнул кард. Сандри.

Эти Церкви «осознают собственную специфику и уникальность, а также то, что они равны по достоинству всем другим Церквам Запада и Востока».

Префект Конгрегации Восточных Церквей пожелал этим Церквам «продвигать столь желанное полное общение» с православными Церквами посредством верности своему литургическому и духовному наследию, которое они разделяют с «православными Церквами-сестрами».