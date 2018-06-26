В Кении католического священника отстранили от служения из-за рэпа

Католический священник в Кении был отстранен от служения «за неподобающее поведение» после того, как выяснилось, что Павел Огало использовал рэп-музыку для привлечения молодежи в Церковь и пропаганды против наркотиков и в пользу вопросов социальной справедливости.

Об этом сообщает сообщает «Седмица» со ссылкой на «Catholic Herald».

После Мессы отец Огало переменял свои облачения на белую рубашку, черные шорты и красную бандану, после чего проводил в стиле рэп собрания, на которых пел и танцевал под музыку.

«Мы должны заботиться об интересах молодежи в наших церквях», - сказал кенийский священник в оправдание своих действий. «Нам нужно изменить то, как мы это делаем», - отметил он.

Церковный молодежный лидер Вайолет Мения сказала, что не только многие молодые люди приходят в церковь из-за рэп-музыки, они продолжают возвращаться в храм снова и снова. «Мы счастливы, что его стиль проповеди привлекает многих молодых людей к церкви. Он посоветовал очень многим молодым людям уйти от злоупотребления наркотиками и заниматься сельскохозяйственными работами другими видами деятельности», - сказал Мения.

В свою очередь, Бенард Океч, 28-летний прихожанин, заявил, что он прекратит посещать церковь из-за прещения, наложенного на священника. «Отец Павел был нашим наставником. Он использует молодежный язык с пониманием, - сказал Океч, - он спас тысячи молодых людей от злоупотребления наркотиками».

Однако епископы епархии отвергли практику Павло Огало, заявив, что она противоречит церковной доктрине.

Священник Чарльз Кочиэль, судебный викарий междиоцезального трибунала Кисуму, сказал, что Павел Огало отстранен от священнического служения сроком на один год, чтобы «пересмотреть свои пути». По мнению Кочиэля, Огало поступает недопустимым образом, смешивая сакральное и обыденное, церковное и светское, что в итоге может привести к потере ориентации в духовных вопросах.