На Филиппинах католические священники просят разрешить им владеть оружием
Около 200 священников Католической Церкви на Филиппинах подали заявление на получение разрешения на ношение оружия.
Такой шаг вызван уже четырьмя случаями нападений на священников, случившимися в течение этого года, в результате которых трое священников были убиты, сообщает "Седмица" со ссылкой на "Catholic Herald".
После введения на Филиппинах нового законодательства в 2014 году представители профессий с высоким уровнем риска исключены из стандартного процесса получения разрешения на ношение оружия. К таким «рискованным» профессиям относятся священники и иные церковнослужители, раввины, имамы, юристы, журналисты, кассиры, банковские служащие, врачи, медсестры и некоторые категории бизнесменов.
Люди, которые работают в этих сферах, больше не должны предоставлять доказательства, что они находятся в серьезной опасности и для их самозащиты требуют оружие. Им нужно только пройти проверку на наркозависимость, контроль психического состояния и доказать, что они не имели криминальных эпизодов.
Среди заявок, поданных в течение этого года, 188 поступило от священников и 58 от церковнослужителей Католической Церкви. Эти заявки касаются только разрешения носить при себе оружие тем, кто уже его имеет, и отличаются от лицензии на приобретение оружия.
С одной стороны, некоторые священники на фоне роста насилия в стране выражают желание носить оружие для самозащиты, другие, напротив, выражают несогласие с такой позицией и считают, что священникам не следует разрешать носить оружие.