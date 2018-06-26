Папа Римский напомнил о вкладе религий в миротворчество

Папа Римский встретился в Ватикане с делегатами французской ассоциации «Emouna Fraternité Alumni», члены которой занимаются продвижением среди лидеров различных религиозных общин познаний друг о друге, укреплением связей и определением правильного места верующих в обществе и культуре.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к гостям, Папа Франциск отметил: «Вы подтверждаете возможность существования здорового плюрализма, который уважает различия и ценности каждого из вас».

Епископ Рима подчеркнул важность вклада религий в миротворчество: диалог верующих разных религий - это необходимое условие для содействия миру на земле. Папа призвал делегатов к постоянству на их пути, а также к заботе о трёх основных принципах межрелигиозного диалога: приверженности своей идентичности, смелости «быть иным» и искренности мотиваций.

Культура встречи и диалога не может основываться на «примирительном синкретизме»; она должна укрепляться пониманием различий, «потому что благо каждого человека находится во благе всех».