Папа Римский посетил людей с тяжёлыми формами инвалидности

В воскресенье, 24 июня, Папа Римский нанёс незапланированный визит к больным с тяжёлыми формами инвалидности: вечером он посетил римский центр для инвалидов, о котором заботится итальянский благотворительный Фонд «С нами и после нас».

В этом заведении Папа Франциск ознакомился с проектом по улучшению качества жизни и автономии людей с тяжёлыми формами инвалидности, сообщает Радио Ватикана.

На встрече с Папой, которая состоялась под навесом на площади перед зданием, присутствовали более двухсот гостей: инвалиды, их родственники, персонал и руководители центра. Визит Епископа Рима продолжался около двух часов.