День визита Папы Римского в Латвию будет выходным в стране
15:08, 22 июня 2018Католицизм
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Папа Римский / ru.sputniknewslv.com
Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита Папы Франциска в Латвию 24 сентября.
Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Delfi", ранее сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, а затем одобрил в первом и втором чтениях в срочном порядке.
Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали 5, еще 8 парламентариев в голосовании не участвовали.
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