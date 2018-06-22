День визита Папы Римского в Латвию будет выходным в стране

15:08, 22 июня 2018
Католицизм
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Папа Римский / ru.sputniknewslv.com

Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита Папы Франциска в Латвию 24 сентября.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Delfi", ранее сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, а затем одобрил в первом и втором чтениях в срочном порядке.

Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали 5, еще 8 парламентариев в голосовании не участвовали.

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