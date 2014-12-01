Глава УГКЦ призвал верующих к благотворительности

В сегодняшнее непростое для страны время каждый христианин должен творить дела милосердия для ближнего своего. Об этом сказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время воскресной проповеди в Патриаршем соборе Воскресения Христова 30 ноября.

«Мы живем в непростое время, время военного лихолетья и разрухи. Много людей голодных, израненных, которые страдают от холода. Не надо быть богатым, чтобы делать добро. Каждый из нас, кто имеет перед собой кусок хлеба, подумайте о тех, кто страдает от голода. Каждый из нас, кто имеет теплую постель, подумайте о тех, кто страдает от холода.

Если бы каждый день каждый из нас накормил одного голодного и помог согреться тому, кто страдает от холода, миллионы людей в Украине были бы накормлены и защищены», - отметил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ отметил, что ранние христиане считали дела милосердия необходимым элементом Богослужения и никто не приходил на молитву в храм с пустыми руками, а всегда приносили хотя бы горбушку хлеба. И по окончании Литургии священник раздавал хлеб тем, кто его не имел.

«Я хочу призвать нашу Церковь, чтобы в наших храмах появились уголки милосердного христианина, где бы мы могли каждое воскресенье, идя на Богослужение, вспомнить нуждающихся и принести то, чем можем с ними поделиться, - продовольствием, одеждой, - чтобы наши храмы стали центром служения и любви к ближнему», - отметил проповедник.

По материалам Департамента информации УГКЦ