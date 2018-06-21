Папа Римский пожертвовал $100 тысяч пострадавшим от извержения вулкана Фуэго в Гватемале

Папа Римский пожертвовал через Департамент служения целостному развитию человека первоначальный взнос в размере 100 тысяч долларов для помощи населению Гватемалы, пострадавшему от недавнего извержения вулкана Фуэго.

Как сообщает Радио Ватикана, пожертвование Епископа Рима станет частью многочисленных инициатив Католической Церкви, в которых участвуют различные епископские конференции и благотворительные организации, оказывая неотложную помощь жителям региона. По сообщению Зала печати Ватикана, это является также выражением духовной близости и отеческой поддержки Папы Римского людям, пострадавшим от разрушительного природного катаклизма.

По последним данным, от извержения вулкана пострадали более 1,7 миллиона человек, около 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома; стихийное бедствие унесло жизни более ста человек, около шестидесяти гватемальцев получили ранения.