Папа Римский Франциск готов встретиться с главой РПЦ

Папа Римский Франциск выразил желание встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

На борту самолета из Турции, где глава Римско-католической церкви находился с двухдневным визитом, Франциск заявил журналистам, что готов встретиться с Предстоятелем РПЦ "в любое время".

"Я сказал, что поеду куда угодно - вы позовете меня, и я поеду. Он (Кирилл) выказал то же желание", - цитирует Папу Римского агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы хотим встретиться. Мы хотим двигаться вперед", - приводит агентство заявление главы РКЦ.

В рамках официального визита в Турцию Франциск встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, руководителем управления по делам религии Турции (Диянет) Мехметом Гёрмезом, патриархом Константинопольским Варфоломеем I, а также с беженцами из Ирака и Сирии.

Папа Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей I высказались в подписанной ими в Стамбуле совместной декларации за диалог между сторонами украинского конфликта, сообщает РИА Новости.