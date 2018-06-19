На Львовщине состоялся Всеукраинский съезд сообществ Апостольства молитвы

В Жовковском монастыре оо. Василиан на Львовщине 16-17 июня состоялся храмовый праздник Пресвятого Сердца Христова и Всеукраинский съезд сообществ Апостольства молитвы.

Духовные приготовления накануне праздника вел игумен Ивано-Франковского монастыря о. Иосафат Хаймик, который произнес трехдневные реколлекции, сообщает "Католический обозреватель".

В полдень, 16 июня к Жовковскому монастырю начали прибывать группы Апостольства молитвы, которые после регистрации побывали на практической конференции в доме Просвещения города.

В 21.00 состоялась Большая Вечерняя, которую отслужил Протоигумен Провинции Святейшего Спасителя о. Иоанн Школик. Затем на площади перед фигуркой Божьей Матери молодежный хор прихода при Жовковском монастыре провел песенный фестиваль. Позже состоялось принятие новых членов религиозного общества Апостольства молитвы, которое провел координатор общества в Украине о. Терентий Довганюк. Далее на верных ждали ночные молитвенные бдения под руководством о. Иосифа Будая.

Утро воскресенья началось Молебном к Богородице и Великим водосвятием воды. Кульминацией Праздника стала Торжественная Божественная Литургия, которую возглавил о. Иоанн Школик

После Литургии о. Терентий Довганюк провел для Апостольства молитвы возрождения посвящения Пресвятому Сердцу Христову. Отец Владимир Маланюк выразил благодарность всем пресвитерам, монахам и всем верующим, которые собрались на этот праздник. Завершился Праздник молитвой за Украину «Боже великий, единый» и окроплением святой водой.