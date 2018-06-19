Папа Римский призвал африканских католических епископов к диалогу с мусульманами

Папа Франциск принял на частной аудиенции епископов Республик Гамбии, Сьерра-Леоне и Либерии.

По словам архиепископа Фритауна монс. Чарльза Эдварда Тамбы, это была «настоящая встреча между братьями», прошедшая в тёплой и искренней обстановке, сообщает Радио Ватикана.

Западноафриканские прелаты обсудили со Папой вопросы, имеющие первостепенное значение для поместных Церквей, в частности, последствия исламского фундаментализма, который угрожает подорвать мирное сосуществование между христианами и мусульманами.

Иерархи выразили беспокойство по поводу нападений джихадистов в Мали, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Нигере и Северной Нигерии.

Папа Франциск призвал африканских епископов не терять смелости и надежды и всегда поддерживать диалог с умеренными мусульманами.

По словам архиепископа Тамбы, Папа сообщил, что в настоящее время Церковь занимается подготовкой специального «документа о сотрудничестве и межрелигиозном диалоге, который призван поддержать мирные и братские отношения между христианами и мусульманами во всём мире».

В конце встречи в Ватикане прелаты пригласили Папу Франциска посетить их страны в Западной Африке.