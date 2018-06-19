Библиотеке Ватикана вернули украденную копию письма Колумба королю Испании
Посол США при Святом Престоле Каллиста Гингрич (Callista Gingrich) передала Библиотеке Ватикана одну из копий письма Христофора Колумба, датируемую концом XV века.
Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на российское информагенство и "Catholic News Agency".
Сегодня в мире насчитывается около 80 аутентичных копий документа.
Одна из старейших копий 8-страничного письма, написанная мелким шрифтом, была передана Ватикану в 1921 году как часть «Коллекции Де Росси» - собрания, состоявшего из редких книг и рукописей и переданного Ватикану по просьбе библиофила Джованни Франческо Росси после его смерти в 1854 году.
В какой момент письмо было украдено из Ватиканской библиотеки, теперь установить невозможно.
В 2011 году после тщательного изучения документа приглашенный эксперт определил, что копия, хранящаяся в Ватиканской библиотеке, является качественной подделкой.
Была организована новая экспертиза, в которой приняло участие большое количество специалистов, в том числе эксперты из Принстонского университета (США), которые подтвердили, что письмо является подделкой.
В результате расследования оригинальная копия письма была обнаружена в коллекции Дэвида Парсонса.
В 2013 году Парсонс послал находящуюся в его коллекции копию письма эксперту, который обнаружил подлог. После внимательного изучения тот счел данный документ подлинным.
После дальнейшего сравнительного анализа оригинала письма и подделки в апреле 2017 года было подтверждено, что письмо Парсонса было украдено из Библиотеки Ватикана и что кража произошла не позднее 2004 года.