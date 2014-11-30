Папа Франциск призвал католиков и православных к единству

Папа Римский Франциск, находящийся в Турции с официальным визитом, призвал католиков и православных к единению, сообщает РИА Новости.

"Единственное, чего желает католическая церковь, и чего я ищу в качестве ее главы, - это единение с православной церковью", - заявил понтифик журналистам в воскресенье после совместной литургии с Варфоломеем I в православной церкви св. Георгия в Стамбуле.

Глава Римско-католической церкви в рамках официального трехдневного визита в Турции посетил Анкару и Стамбул, встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, провел встречи с руководителем управления по делам религии Турции (Диянет) Мехметом Гёрмезом, с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I, а также с беженцами и Ирака и Сирии.

Франциск подчеркнул, что единство между католиками и православными стало еще более актуальным в связи с конфликтами на Ближнем Востоке, во время которых преследуются христиане.

"Слезы по жертвам конфликта призывают нас с поспешностью двигаться по пути примирения между католиками и православными. Как мы можем следовать призыву Христа к миру, если между нами по-прежнему существует соперничество и разногласия?" - заявил глава РКЦ.