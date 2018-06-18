Католическая Церковь в Венесуэле провозгласила святой основательницу Конгрегации Сестер Служебниц Иисуса

Католическая Церковь в Венесуэле получила новую святую.

В субботу, 16 июня, кардинал Анджело Амато, Префект Конгрегации по делам провозглашения святых, представляя Святейшего Отца, провозгласил блаженной Католической Церкви Кармен Рендилес Мартинес, основательницу Конгрегации Сестер Служебниц Иисуса, которая провела огромный апостольский труд, преодолевая различные препятствия. Об этом сообщают "Новости Ватикана".

Церемония состоялась в столице страны городе Каракас.

Новая блаженная родилась в Каракасе 11 августа 1903 года и была третьим ребенком из девяти в глубоко религиозной семье. Кармен пришла на свет с инвалидностью: девочка родилась без левой руки и в течение всей жизни была вынуждена носить тяжелый протез, что, однако, не помешало ей учиться, работать и вести "нормальный" стиль жизни.

В 15 лет она увлеклась харизмой группы монахинь, которые незадолго до того времени прибыли в Венесуэлу из Франции. Это были Служительницы Иисуса в Святых Тайнах. Привлеченная их стилем жизни, Кармен в 1927 году присоединилась к небольшой общине в Каракасе, где через год приняла временные обеты, а еще через три года – пожизненные.

Чтобы дополнить монашеское формирование, настоятели отправили сестру Кармен в главный дом Ордена в Тулузе, Франция. После возвращения на родину, она стала учительницей новичков, а в 1945 году была избрана настоятельницей домов, основанных Орденом в Венесуэле и Колумбии.

Тем временем матери Кармен пришлось встретиться с неожиданной ситуацией, сложившейся в ее Ордене. Европейские монахини приняли решение превратиться в сообщество посвященных мирянок, сняв монашескую одежду и изменив начальные конституции. Зато, все монахини, которые были в Венесуэле и Колумбии, поддержанные епископами и священниками, решили оставаться верными началам Конгрегации.

Учитывая эту ситуацию, мать Кармен в 1965 году обратилась к Апостольской Столице с просьбой об отделении латиноамериканских сообществ от французских. Таким образом, 25 марта 1966 года родилась новая Конгрегация Служительниц Иисуса, а мать Кармен через некоторое время была избрана его Генеральной Настоятельницей.

Под руководством усердной настоятельницы, сообщества распространялись в других диецезиях Венесуэлы и Колумбии. Монахини занимались катехизацией на приходах, руководством коллегий и служили нуждающимся.

Несмотря на слабое здоровье и физический порок, мать Кармен неутомимо основывала и развивала различные учреждения для служения. Истощенная апостольской трудом, она отошла в вечность 9 мая 1977 года.

Чудесное исцеление, которое случилось под покровительством блаженной матери Кармен, подтверждая ее прославление на небесах, связано с ее физическим состоянием. Одна врач во время хирургической операции потерпела поражение электрическим током, следствием чего стали серьезные повреждения правой руки, приведя к параличу. Коллеги советовали хирургическое вмешательство, и уже была назначена операция. Боясь потерять руку, по дороге в больницу, она пришла помолиться к коллегии, в которой была похоронена мать Кармен. После молитвы вместе с родной сестрой будущей блаженной, прося ее заступничества, рука немедленно и неожиданно полностью стала здоровой.