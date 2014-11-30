Папа Римский и муфтий Стамбула совершили в мечети совместную молитву
03:19, 30 ноября 2014Католицизм
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Папа Римский Франциск, прибывший в субботу в Стамбул, посетил центральную мечеть города Султанахмет (Голубую мечеть). Об этом сообщает РИА Новости.
Муфтий Стамбула Рахми Яран процитировал папе Франциску аяты из Корана о жизни Девы Марии, после чего два религиозных деятеля совершили совместную молитву.
Директор музея Хайруллах Ченгиз рассказал папе римскому об истории мечети, подчеркнув, что древние христианские мозаики находятся в нем рядом с изречениями из Корана.
Позже глава Римско-католической церкви проведет мессу в католическом соборе Святого духа в Стамбуле и помолится в патриаршей православной церкви святого Георгия. Намечена также встреча с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I.
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