Папа Римский и муфтий Стамбула совершили в мечети совместную молитву

Папа Римский Франциск, прибывший в субботу в Стамбул, посетил центральную мечеть города Султанахмет (Голубую мечеть). Об этом сообщает РИА Новости.

Муфтий Стамбула Рахми Яран процитировал папе Франциску аяты из Корана о жизни Девы Марии, после чего два религиозных деятеля совершили совместную молитву.

Директор музея Хайруллах Ченгиз рассказал папе римскому об истории мечети, подчеркнув, что древние христианские мозаики находятся в нем рядом с изречениями из Корана.

Позже глава Римско-католической церкви проведет мессу в католическом соборе Святого духа в Стамбуле и помолится в патриаршей православной церкви святого Георгия. Намечена также встреча с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I.