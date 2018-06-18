Ватиканский видеоролик о миграции получил награду на Международном фестивале социальной рекламы (видео)

Кампания Святого Престола в отношении мигрантов и беженцев получила награду "Лучшая социальная стратегия" на Publifestival (Міжнарожному фестивале социальной рекламы) в Мадриде.

Видеоролик приготовила Дикастерия содействия целостному человеческому развитию, сообщает Радио Ватикана.

В ролике, который длится 3,5 минут, Папа Римский объясняет четыре основных действия – принимать, защищать, поддерживать и интегрировать – в которых он призывает правительства, организации и всех людей для того, чтобы ответить на вызов миграции.

Видео, переведено на 30 языков, впервые было представлено во время оценочной сессии Глобального договора ООН в отношении мигрантов, которая проходила в Мексике в декабре 2017 г., а также во время других мероприятий ООН, которые происходили в различных частях мира на тему защиты мигрантов и беженцев.