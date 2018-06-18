Семья является «критерием для оценки политики и функционирования общества, а также фактором умножения человеческого, экономического и социального богатства».

Об этом Папа Римский написал в послании, подготовленном для аудиенции Форуму семей, состоящему из 47 семейных ассоциаций, сообщает Радио Ватикана.

Текст был передан участникам аудиенции, к которым Папа обратился с продолжительной речью, затронув ряд актуальных вопросов.

Папа Римский напомнил, что супружеские узы являются священными и нерасторжимыми. Несмотря на экономический и духовный кризис в обществе семья по-прежнему проявляет себя как «самый мощный социальный амортизатор, способный перераспределять ресурсы в соответствии с нуждами каждого».

Семья, подчеркнул Папа Франциск, может быть основана только на союзе мужчины и женщины. Папа коснулся также темы абортов и открытости жизни, не забывая и о взаимоотношениях между родителями и детьми, осложненными нехваткой времени работающих родителей или же, наоборот, отсутствием работы.

Папа призвал гражданские учреждения содействовать созданию и росту семей и упоминает о «демографической зиме» в Италии.

«Парадоксально, что рождение детей, составляющее основную инвестицию для страны и первостепенное условие для его будущего процветания, часто становится для семей причиной бедности из-за недостаточной поддержки или из-за нехватки различных служб», - сказал он.