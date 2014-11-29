Папа римский прибыл в Турцию с миссией межрелигиозного примирения

Глава Римско-католической церкви прибыл в Турцию в пятницу в рамках трехдневного официального визита. Он посетит Анкару и Стамбул, проведет встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, руководителем управления по делам религии Турции (Диянет) Мехметом Гёрмезом, главой Константинопольского патриархата Варфоломеем I. Об этом сообщает РИА Новости.

Цель визита папы римского - способствовать диалогу между религиями, считает бывший посол Турции в Ватикане профессор Кенан Гюрсой.

"Приезд папы римского на фоне сирийского конфликта весьма важен для межконфессионального примирения. Папа Франциск уже предварительно делал заявления о том, что нужно достичь согласия между различными религиями и нельзя от имени религии совершать грех убийства", - сказал он.

"Турция - священная страна для христиан. У нас есть храм Святой Софии, на территории современной Турции оставили след великие христианские святые. Древний город Эфес также тесно связан с христианством, с именем Девы Марии", - заявил Кенан Гюрсой.