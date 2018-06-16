Папа Римский встретился с участниками международной школы астрофизики

Папа Римский Франциск встретился с участниками традиционной летней международной научной школы астрофизики, созванной Ватиканской обсерваторией (Specola Vaticana). Аудиенция состоялась 14 июня в Клементинском зале Апостольского дворца.

Главной темой форума стали переменчивые звезды, меняющие со временем свою яркость. В ходе встречи Понтифик пожелал ученым разных стран новых успехов в познании Вселенной, сообщает служба печати Святого престола.

Глава Римско-католической церкви подчеркнул важность того , что участники чтений, профессора и студенты представляют разные культуры и научные специализации, и это позволяет объединиться, а успех общей работы во многом обеспечен таким разнообразием. Именно в этом, по мнению Франциска, кроется прогресс в познании нашей Вселенной: "Вселенная огромна, и с ростом наших знаний о ней возрастает потребность правильно понимать и регулировать поток информации, поступающей из разных источников. И, быть может, это умение даст надежду и тем, кто чувствует себя запутанными информационной революцией интернета и масс-медиа", - отметил Папа. "Ведь перед лицом информации об этой громадной Вселенной мы чувствуем себя маленькими и порой незначительными", - констатировал Понтифик.

"На самом деле, в этих страхах нет ничего нового, - напомнил Франциск. - Более двух тысячелетий тому назад в одном из псалмов говорилось: "Когда вижу небеса твои, сотворенные перстами твоими, и луну, и звезды, тобой зажженные, что есть человек, чтобы ты помнил о нем, и сын человечий, о котором ты заботишься?...". Впрочем, полагает Франциск, всегда важно, когда ученые и верующие допускают, что многого не знают. "Но не менее важно никогда не удовлетворяться удобным агностицизмом; так же как мы никогда не должны думать, что всё знаем, и в то же время не бояться пробовать узнать больше, - учит епископ Рима. - Познать Вселенную, хотя бы частично, понимать, что мы знаем и что не знаем, и что должны делать, чтобы знать больше, - вот задача ученых".

"Есть и другой взгляд - метафизический, признающий первопричину всего, скрытую от измерительных инструментов. И еще один взгляд - со стороны веры, который принимает Откровение. Гармония этих разных планов познания приводит нас к пониманию, а понимание, будем надеяться, - к мудрости".

Папа заметил, что "и в этом смысле можно понимать слова "Честь и Слава" из Псалма, то есть радость от такого интеллектуального труда, как ваш - от изучения астрономии. Наше чувство любопытства подталкивает нас к поиску знаний". И Франциск здесь счел нужным сослаться на строки Дантовского "Рая", где "любовь движет солнцем и звездами", пожелав участникам школы, чтобы и их труд подвигался любовью к истине, к самой Вселенной, к ближнему своему".

Ватиканская обсерватория

Церковь давно проявляла интерес к астрономическим методам определения календаря и святых дней, в том числе Пасхи. В XVIII веке папство активно поддерживало астрономию: была создана обсерватория Римского колледжа в 1774 году. В 1787-1789 годах была создана Ватиканская обсерватория в Башне Ветров в Ватикане под руководством монаха Филиппо Джилли (1756-1821). После смерти Джилли обсерватория была перенесена, так как большую часть неба закрывал купол собора Святого Петра. К 1930 году засветка и запыленность от города настолько усилилась, что в дальнейшем астрономические наблюдения были исключены. Тогда обсерватория (Specola Vaticana) переехала в летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо, расположенную на высоком берегу озера Альбано в 25 км к юго-востоку от Рима. С 1961 года и в Кастель-Гандольфо засветка начала мешать наукоемким работам в области наблюдательной астрономии. Тогда была создана "Исследовательская группа Ватиканской обсерватории" с представительством в Стюардской обсерватории (Аризона, США). В 1980-х годах обсерватория прекратила наблюдения. В 1993 году завершена постройка Ватиканского телескопа новой технологии с диаметром зеркала 1,8 метра на горе Грэм (штат Аризона, США). Но штаб-квартира Ватиканской обсерватории осталась в Кастель-Гандольфо.