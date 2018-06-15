Папа Римский пожелал, чтобы Чемпионат мира по футболу стал "поводом для встречи, диалога и братства"
10:56, 15 июня 2018Католицизм
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Папа Римский / ua.korrespondent.net
Папа Римский приветствовал участников Чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
«Пусть же это спортивное событие сможет стать поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, содействуя солидарность и мир между народами», – пожелал Папа Римский.
«Хочу передать свои искренние поздравления игрокам и организаторам, а также всем тем, кто с помощью средств общественной коммуникации будут следить за этим событием, которое выходит за пределы любых границ», – сказал он.
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