Папа Римский пожелал, чтобы Чемпионат мира по футболу стал "поводом для встречи, диалога и братства"

Папа Римский приветствовал участников Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Пусть же это спортивное событие сможет стать поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, содействуя солидарность и мир между народами», – пожелал Папа Римский.

«Хочу передать свои искренние поздравления игрокам и организаторам, а также всем тем, кто с помощью средств общественной коммуникации будут следить за этим событием, которое выходит за пределы любых границ», – сказал он.