С новым составом Верховной Рады Украина получила новый шанс, считает глава УГКЦ

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав пришел на открытие сессии Верховной Рады VII созыва, «чтобы просить Божьего благословения для добрых дел». Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Департамент информации УГКЦ.

«По моему мнению, - отметил Блаженнейший Святослав, - с новым составом Верховной Рады Украина получила новый шанс. Нам нельзя его упустить. Потому что если мы упустим этот шанс, то последствия могут быть очень негативные. Мы просили Господа Бога, чтобы мы были способными этот дар как можно лучше развить».

Также Глава УГКЦ ответил на вопрос о деньгах и депутатах. «Не от того, сколько, кто что имеет, зависит жизнь человека, - сказал он. - Потому что жизнь человеку дает Господь Бог. Очевидно, что мы должны работать, прилагать усилия к дарам, которые нам дарует Господь. Но если мы считаем, что наша жизнь и наше благосостояние зависит от денег, то глубоко ошибаемся. Таких людей Писание называет безумцами. Надеюсь, наши люди, в том числе, депутаты будут мудрыми».