В Италии состоится встреча католических епископов восточных обрядов Европы

В южно-итальянском городе Лугро 14-17 июня состоится встреча католических епископов восточных обрядов Европы.

Как сообщает Радио Ватикана, в этом году иерархи Восточных Католических Церквей будут раздумывать над фигурой Епископа, в частности, в контексте некоторых аспектов нового процесса в супружеских делах, над литургией и ее обновлением в верности идентичности Восточных Католических Церквей, и над ее способностью обновлять жизнь человека.

Кроме того, будут обсуждаться характерные черты идентичности Восточной Католической Церкви; межепархиальное партикулярное право и вклад Итало-Албанской Церкви в экуменический диалог.

Во встречах, которые проходят под патронатом Совета Епископских Конференций Европы, примут участие иерархи греко-католической, армяно-католической, сирийско-католической и сиро-малабарский Церквей, которые служат на континенте, среди которых – епископы из Украины и диаспоры.