Католическая епархия Портленда покинула Совет христианских церквей из-за неприятия либеральных взглядов

Римо-католическая епархия города Портленд в штате Мэн (США) уходит из Совета христианских церквей штата, поскольку не приемлет либеральные веяния в Совете, считая их ересью.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ со ссылкой на religionnews.

Портлендская епархия желает дистанцироваться от греховной либеральной политики Совета христианских церквей штата с его борьбой за свободы трансгендеров и гомосексуалистов в качестве прихожан и священников, с его практикой венчания однополых браков, наступления на традиционные семейные ценности и других ересей. Епархия считает, что ее дальнейшее пребывание в этом религиозном объединении наносит ущерб моральному и духовному авторитету церкви. Число членов Совета после выхода епархии сократится до семи.

«Если бы мы остались в Совете, мне пришлось бы разрываться между двумя не просто различными, а полностью противоположными позициями, – пишет Роберт Дили (Robert P. Deeley), епископ Портлендский, в открытом письме в издание Portland Press Herald. – Мои духовные и моральные убеждения не могут определяться большинством путем голосования, ибо они основаны на вероучении нашей церкви. А меня толкают к принятию мнений, поступков и ценностей, полностью противоречащих моей духовной ответственности как епископа. Мне нелегко было принять это решение, поскольку наше церковное единство и единогласное свидетельство Вести Христовой в светском обществе было важно и весомо для народа штата Мэн».

По словам Джейн Филд (Jane Field), главного директора Совета христианских церквей штата, трения внутри Совета возникли из-за негласного условия о единодушной поддержке каждого публичного решения и заявления Совета всеми членами. Она отмечает, что в последнее время протестантские церкви в Совете стали все более активно выступать за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в качестве прихожан, супругов и священников. Что же касается Римско-католической церкви, то она считает однополые отношения греховными, не благословляет и не принимает их.

«Мы не могли и далее обходить и замалчивать вопросы справедливости и равенства ЛГБТ в совещаниях Совета, и такая ситуация становилась все более тяжелой и безысходной для остальных семи деноминаций, – отмечает Филд. – Возник дискомфорт в наших отношениях, и его надлежало открыто обсудить и урегулировать. Далее замалчивать его было невозможно». По ее словам, обсуждалась возможность подготовки компромиссного частного послания об этой ситуации от лица большинства членов Совета. Но Римско-католическая епархия не захотела, чтобы ее молчание в этом послании трактовалось как знак согласия – и предпочла выйти из состава Совета.

До недавних пор, Совет христианских церквей штата Мэн оставался одним из немногих церковных советов в стране с участием католических епархий. Последние случаи выходов католиков из церковных советов штатов были отмечены в штатах Нью-Гэмпшир и Северная Каролина, по словам Филд. Римско-католическая епархия Портленда была членом Совета христианских церквей штата с начала 1980 годов, и Совет считает ее уход большой потерей, по ее словам.

«Мы глубоко скорбим из-за этого ухода, – говорит Филд. – Последние 20 месяцев мы предпринимали все возможные усилия для взаимопонимания, примирения и поиска решения, которое могло бы удержать наше единство».