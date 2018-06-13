На Филиппинах возле алтаря убили католического священника

На Филиппинах убили очередного католического священника.

Отец Ричмонд Нило был убит у алтаря, когда он готовился к совершению Мессы, сообщает "Седмица" со ссылкой на wiara.pl.

40-летнего священника убили неизвестные преступники в то время, когда он готовился к воскресной Евхаристии. Злоумышленники произвели четыре выстрела в священника, а потом скрылись.

Филиппинский епископат выразил глубокое сожаление по поводу очередного убийства священника, напомнив, что священники Католической Церкви в этой стране все чаще становятся жертвами неизвестных преступников.

На прошлой неделе чудом удалось избежать смерти священнику Рею Урменети, которого тяжело ранили во время жестокого нападения. С начала этого года на Филиппинах убиты уже трое священников.

«Мы требуем справедливости и тщательного расследования. В то же время призываем всех, кто имеет какую-либо информацию по этому делу, пойти на сотрудничество с полицией», - говорится в заявлении епархии Кабанатуан, где совершал служение Нило.

Католическое миссионерское агентство «FIDES», которое ведет статистику гибели священников, убитых по всему миру, бьет тревогу, поскольку уже давно не было такого большого количества убитых священников. Согласно данным агентства, с 2010 года в мире было убито 125 священников. Наиболее кровавым был 2013 год, когда погибли 20 священников. В 2010 году убито 19 священников. В этом году уже убито 18 священников. То есть совершается одно убийство каждые девять дней.