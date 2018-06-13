Папа Римский принял отречение трех католических епископов Чили

Папа Римский принял отречение трех чилийских епископов: двух – учитывая возраст, третьего – на так называемый «субботний год».

Как сообщает Радио Ватикана, раньше, учитывая ситуацию, сложившуюся в местной Церкви, весь епископат Чили подал на руки Папе заявления об отставке.

Он принял отречение, учитывая возраст Ординариев Валпараисо и Пуэрто-Монтт, назначив на епархии и архидиецезии Апостольских Администраторов «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis».

Папа также принял отречение Ординария и назначил Апостольского Администратора для епархии Осорно, епископ которой получил освобождение на так называемый «субботний год». Это понятие, имеет ветхозаветное библейское происхождение, в законодательстве ряда стран - период отпуска за собственный счет или академотпуск, а в церковной традиции – период перерыва в служении духовного лица.