В Риме в исповедальне католической церкви неизвестный оставил €36 тысяч

Карабинеры нашли в сумках, оставленных в исповедальне одного из римских храмов, €36 тысяч наличными.

Полицию вызвал священник, обеспокоенный «подозрительными вещами», которые он нашел в исповедальне, сообщает CREDO со ссылкой на Gość Niedzielny.

Таинственный подарок появился в приходе Санта Мария делла Форначи недалеко от Ватикана, сообщили в четверг римские сми. Когда священник вошел в исповедальню, увидел там вещи, которые вызвали у него подозрение.

Он позвонил в участок карабинеров, чтобы сообщить о находке. Патруль обнаружил в упаковке две пластиковые сумки с деньгами. Там всего было 36 тысяч евро.

Проводится следствие, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.