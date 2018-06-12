В Риме в исповедальне католической церкви неизвестный оставил €36 тысяч

17:53, 12 июня 2018
Католицизм
63 0
Рим / Selfmadetrip, иллюстративное фото

Полицию вызвал священник, обеспокоенный «подозрительными вещами», которые он нашел в исповедальне, сообщает CREDO со ссылкой на Gość Niedzielny.

Таинственный подарок появился в приходе Санта Мария делла Форначи недалеко от Ватикана, сообщили в четверг римские сми. Когда священник вошел в исповедальню, увидел там вещи, которые вызвали у него подозрение.

Он позвонил в участок карабинеров, чтобы сообщить о находке. Патруль обнаружил в упаковке две пластиковые сумки с деньгами. Там всего было 36 тысяч евро.

Проводится следствие, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter