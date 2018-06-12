Папа Римский напомнил священникам, что в Церкви следует служить, а не строить карьеру

Папа Римский рассказал об измерениях евангелизации, проповедуя во время Святой Мессы в часовне «Дома святой Марты», 11 июня, в день памяти святого апостола Варнавы.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«То, что Иисус посылает нас выполнить, это вовсе не бизнес-план, который требует предпринимательского подхода. Нет. Мы сможем выполнить это со Святым Духом. Мы нуждаемся в мужестве. Настоящая евангелизационная мужества не заключается в человеческой настойчивости. Речь идет о мужестве, которое дает Святой Дух и побуждает идти вперед», – отметил Папа.

Вторым измерением евангелизации, на которое указал Папа, есть служение, которое заключается «в малых вещах». Претензия на то, чтобы нам служили после того, как мы прошли какой-то карьерный путь в Церкви или обществе, является ошибочной. Карьеризм в Церкви является «признаком того, что не хватает того, в чем заключается евангелизация», ведь «тот, кто управляет, должен быть как тот, кто служит».

«Мы можем возвещать хорошие вещи, но без служения это не будет благовестием, может казаться им, но не будет, – сказал он. – Потому что Святой Дух не только побуждает нас идти вперед с целью провозглашать Божьи истины и возвещать о Его жизни, но также ведет нас к братьям и сестрам, чтобы им послужить. Служение... даже в малых вещах. Это ужасно, когда встречаются евангелизаторы, которые требуют, чтобы им служили, которые живут для того, чтобы получать услуги».

«Все мы были бескорыстно спасены Иисусом Христом, а потому должны бескорыстно этим делиться. Пастырские сотрудники в деле евангелизации должны научиться тому, что их жизнь должна быть бескорыстной, устремленной Святым Духом на служение и свидетельство. Именно нищета побуждает открываться для Святого Духа», – подчеркнул Папа.