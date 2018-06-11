Папа Римский призвал никогда не забывать о жертвах Шоа

Папа Римский направил послание по случаю концерта «Страдание невинных», посвящённого трагедии еврейского народа в прошлом столетии.

В Берлинской филармонии - по случаю 40-летие присутствия в Германии Неокатехуменального пути - прозвучала катехизическая симфония его основателя Кико Аргуэльо, сообщает Радио Ватикана.

«Да не оборвётся никогда память о жестоком насилии» Шоа, «о невыразимой боли и истреблении народа», - пишет Папа в послании за подписью кардинала Пьетро Паролина.

«Основанная на традициях и вдохновлённая библейскими причитаниями, - отмечает Папа, - эта симфония посвящена памяти многочисленных жертв Шоа». Речь идёт о непрестанном призыве: мы все должны содействовать примирению и взаимопониманию, любить наших «старших братьев» евреев, а также помогать страдающим, нуждающимся и всем, кто стремится к спасению.

Послание Папы Римского было направлено на имя архиепископа Берлина монс. Хейнера Коха. Мероприятия по случаю 40-летия Неокатехуменального пути в Германии прошли в немецкой столице 9 и 10 июня; кроме симфонии, в программе празднований была благодарственная Месса и презентация книги «Заметки» Кико Аргуэльо.