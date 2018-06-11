В Ватикан прибыл «Детский поезд» с 500 детьми разных конфессий

Католики, православные, мусульмане, буддисты и неверующие: более полу тысячи детей из Милана и Рима прибыли к Папе Римскому, чтобы рассказать о жизни кварталов на окраинах больших городов.

В Ватикан в шестой раз прибыл «Детский поезд», сообщает Радио Ватикана. Речь идет об инициативе, начатой в 2013 году Папским Советом по делам культуры в рамках мероприятий, имеющих название «Притвор язычников», призванных способствовать встрече и диалогу между верующими и неверующими.

Воспитательно-познавательная акция, которая проходит в сотрудничестве с Итальянскими Государственными Железными дорогами, ежегодно привлекает детей с нелегким жизненным опытом. В предыдущие годы это были дети-сироты, дети, родители которых отбывают наказание в тюрьме, дети из бедных кварталов больших городов, дети беженцев, нашедших приют в Италии и дети с территорий, которые пострадали от землетрясений.

«Дружественный город» – под таким лозунгом на железнодорожную станцию на территории Государства-Города Ватикана 9 июня поездом «Красная стрела – 1000» прибыли ученики четырех школ из окрестностей Милана, которые живут в кварталах, обозначенных различными социальными проблемами, присутствием большого количества семей мигрантов, высокими показателями преступности и негативными явлениями, присущими периферии.

Их встретили римские ровесники, которые учатся и проживают в подобных обстоятельствах. В Ватикан из окрестностей Рима они прибыли автобусами автотранспортного предприятия «Busitalia» - подразделением итальянской железной дороги.

После прогулки Ватиканскими садами и посещения художественных шедевров на территории Папского государства, кульминацией стала встреча с Папой.