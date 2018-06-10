Папа Римский призвал использовать чистые источники энергии

Миру нужен энергетический комплекс, который противодействовал бы загрязнению окружающей среды, ликвидировал нищету и способствовал социальной справедливости.

Папа Римский Франциск предупредил, что изменение климата может уничтожить человечество, и призвал энергетические компании перейти на чистые виды топлива, чтобы предотвратить катастрофу.

"Цивилизация требует энергии, но использование энергии не должно разрушать цивилизацию", - сказал папа руководителям нефтяных компаний в Ватикане, передает Reuters.

По его мнению, миру нужен энергетический комплекс, который противодействовал бы загрязнению окружающей среды, ликвидировал нищету и способствовал социальной справедливости.

Проведенная в Ватикане конференция собрала руководителей нефтяных компаний, инвесторов и экспертов, которые, как и папа, обеспокоены изменениями климата.

"Наше стремление обеспечить энергию для всех не должно приводить к катастрофическому повышению глобальных температур, более суровым условиям и увеличению уровня бедности", - сказал Франциск.