На Львовщине создадут национальный парк имени Блаженнейшего Любомира Гузара

Министерство экологии и природных ресурсов Украины одобрило ходатайство инициативной группы о создании национального природного парка «Надбужье» имени Блаженнейшего Любомира Гузара на территории Сокальского района Львовской области.

Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на пресс-службу ЛОГА и департамент экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации.

Ориентировочная площадь будущего парка составит 3294 га, в том числе ГП «Жовковский лесное хозяйство» общей площадью 52 га (территория заповедных урочищ местного значения «Великомостовская» – 27 га, и «Боровое» – 25 га), ГП «Рава-Русское лесное хозяйство» общей площадью 150 га (территория ботанического заказника общегосударственного значения «Волицкий»), ГП «Радеховское лесоохотничье хозяйство» общей площадью 3092 га (территория лесного заказника местного значения «Большой лес» – 1649 га, территория ландшафтного заказника местного значения «Федоровка» – 1409 га, территория заповедного урочища местного значения «Борок» – 34 га).

Национальный природный парк является природоохранным, рекреационным, культурно-образовательным, научно-исследовательским учреждением общегосударственного значения, которое создается с целью сохранения, воспроизводства, эффективного и разностороннего использования природных комплексов и объектов, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.