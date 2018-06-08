В Конго из-за вспышки вируса Эбола РКЦ прекратила совершать таинства крещения и миропомазания

Католическая Церковь в Конго вынуждена применить крайние меры из-за вспышки вируса Эбола.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

«Мы будем продолжать служить Литургии, однако вынуждены пока отменить совершения таинств крещения и миропомазания», - сообщил секретарь Комиссии социальной коммуникации.

Поскольку невозможно предсказать, как долго продлится вспышка болезни и будет удерживаться высокий риск заражения, установить временные рамки Церковь не может. «Нужно принять необходимые меры для обеззараживания и мы надеемся на поддержку правительства в этом деле», - добавил он.

За последнее время на северо-западе страны усилилась вспышка этого вируса, уже 25 человек умерли в результате заражения.

Католическая Церковь пытается принять все меры, чтобы избежать персонального контакта между католиками. В частности в настоящее время запрет распространяется на таинство миропомазания больных, передачи знака мира и других действий, которые предусматривают физический контакт.

Священники будут выдавать Причастие на руки и должны позаботиться о том, чтобы все священные предметы прошли дезинфекцию перед и после каждой Литургии.

«Церковь предоставляет ключевые средства для коммуникации и сотрудничества, мы находимся в центре событий, мобилизуем превентивные меры и предоставляем транспорт для медицинской помощи», - отметил секретарь Комиссии социальной коммуникации.