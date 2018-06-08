Представитель Ватикана при ООН описал роль религиозных организаций в поддержке мигрантов

Архиепископ Бернардито Ауза, Постоянный Наблюдатель Святого Престола при структурах ООН и Апостольский нунций выступил во время вступительной сессии пятого раунда межправительственных дискуссий относительно Глобального договора безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Как сообщает Радио Ватикана, в тот же день архиепископ Бернардито Ауза принял участие в другом мероприятии ООН на тему «Защита мигрантов в уязвимых ситуациях: пример религиозных организаций».

В своем выступлении он указал на решающую роль религиозных организаций, «благодаря своей уникальной доступности и присутствии на всех этапах миграционного пути, часто заполняют пробелы в поддержке мигрантов, которую правительства и другие представители гражданского общества неспособны дать, или не желают этого делать».

«Они находятся на передовой линии в защите человеческих прав и достоинства мигрантов, – добавил он, – обеспечивая им еду, убежище, обучения, и предоставляя медицинскую и психологическую поддержку».

Ватиканский дипломат назвал причины, ради которых религиозные организации являются эффективными в помощи миллионам людей.

Первая заключается в том, что религиозные организации присутствуют во всем мире, и они способны оказывать поддержку местным общинам благодаря международной поддержке, обеспечивая высококвалифицированный персонал, который хорошо знаком с местными особенностями.

Вторая причина, по словам архиепископа Аузи, – это то, что мигранты имеют особое доверие к собственным религиозным институтам и часто перед тем, как обращаться за помощью в местные государственные или международные организации, они обращаются к церквям или религиозным благотворительным организациям.

Элемент доверия включает также и третья причина: правительства и другие заинтересованные стороны доверяют и уважают религиозные организации, которые, таким образом, способны выполнять важную роль посредников с мигрантами.

Четвертая причина эффективности религиозных организаций в помощи мигрантам заключается в том, что они имеют большое влияние и средства для того, чтобы выступать в защиту достоинства и прав мигрантов.

И последняя причина, по словам докладчика, связана с тем, что религиозные организации имеют обширную сеть волонтеров, на которых они могут полагаться в выполнении различных видов деятельности, направленных на поддержку мигрантов.