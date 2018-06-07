Папа Римский сказал, что интернет - это дар Бога и ответственность
18:05, 07 июня 2018Католицизм
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Папа Римский / ТСН
Интернет - это дар Бога и большая ответственность.
Об этом сказал Папа Римский в специальном видеопослании с молитвенным прошением на июнь, сообщает Радио Ватикана.
«Коммуникация, её пространства и инструменты расширили горизонты для многих людей», - отметил Епископ Рима.
Папа призывал использовать социальные сети в качестве средства встречи и выражения солидарности.
"Да не будет цифровая сеть местом отчуждения, но конкретным пространством, преисполненным человечности. Помолимся вместе, дабы социальные сети не упраздняли человеческой личности, но поощряли солидарность и уважение к другому, отличающемуся от нас", - сказал он.
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