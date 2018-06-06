Папа Римский молится за пострадавших от извержения вулкана в Гватемале

Папа Римский выразил глубокие соболезнования в связи с катастрофическими последствиями извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

В телеграмме, подписанной ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, адресованной апостольскому нунцию в Гватемале монс. Николасу Тевенину, понтифик заверил в своих молитвах о жертвах и о тех, кто участвует в спасательных операциях, сообщает Радио Ватикана.

«Вверяя погибших Божьему милосердию, Папа испрашивает дара христианской надежды, солидарности и духовного мира для семей и для всех пострадавших от разрушительного стихийного бедствия», — отмечается в послании.

По последним данным, жертвами извержения вулкана стали 69 человек, 46 получили ранения, более трёх тысяч жителей потеряли кров. Епархия Эскуинтла, наиболее пострадавшая от стихии, немедленно обратилась с просьбой о помощи. Местные отделения фонда «Каритас» организовали три приёмных центра и сбор средств, особенно лекарств, одежды и продуктов питания.