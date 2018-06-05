Папа Римский призвал журналистов "ставить истину выше личных или корпоративных интересов"

Окраины, истина и надежда: на этих трех ключевых понятиях Папа Франциск сфокусировал свою речь к делегации фонда Международной журналисткой премии имени Биаджо Аньеса, известного итальянского журналиста, неоднократно отстаивавшего роль журналиста как гаранта достоверной и подлинной информации.

Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Фонд выдвигает на премию журналистов, отличившихся ответственным отношением к своей профессии, содействуя тем самым «коммуникации, способной ставить истину выше личных или корпоративных интересов», отметил Папа, приветствуя делегацию фонда.

Когда масс-медиа и цифровая коммуникация «становятся вездесущими, они не содействуют развитию способности жить мудро, глубоко размышлять, бескорыстно любить. Великие мудрецы прошлого в этих условиях столкнулись бы с опасностью увидеть, как их мудрость задыхается в рассеянном информационном шуме», - сказал Папа.

Выделяя три ключевых понятия – окраины, истина и надежда, Папа пояснил, что информационное производство в основном сосредоточено на крупных центрах, но нельзя забывать о людях, живущих на окраинах, часто в условиях страданий и деградации. Окраины становятся также источником великих историй солидарности.

Второе ключевое понятие – истина. Журналист должен быть требователен к самому себе, чтобы «не попасть в ловушку логики противостояния интересов или идеологий».

Журналист рассказывает о мире, не лишенном проблем: иначе это была бы лишь иллюзия. Однако «обличая деградацию и безнадежность, необходимо открывать пространства надежды». Журналист призван не только рассказывать о событии: он должен держать открытыми двери для выхода, для надежды.