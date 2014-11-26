Папа Франциск называет Европу престарелой и изможденной

Папа Римский Франциск подверг критике состояние европейского сообщества, охарактеризовав его как "преклонный возраст".

"Кажется, Европа производит впечатление чего-то престарелого и изможденного, которое все меньше чувствует себя главным действующим лицом", - сказал понтифик во вторник, выступая в Европарламенте.

"Это послание, вдохновляющее на то, чтобы вернуться к твердым убеждениям основателей ЕС, которые хотели будущего, основанного на возможности работать вместе для преодоления разногласий и содействия миру и братству между всеми народами этого континента", - добавил папа Римский.

Он также призвал не рассматривать человека как "машину" и поставить в центр внимания не экономику, а человеческую личность. В связи с этим Франциск считает необходимым уделять внимание семье, образовательным институтам и экологии, а также "восстановить чувство достоинства" человека на рабочем месте.

Понтифик также уделил внимание проблеме миграции. "Необходим единый ответ на миграционный вопрос. Мы не можем позволить Средиземному морю превратиться в огромное кладбище! Лодки, ежедневно прибывающие на берега Европы, заполнены мужчинами и женщинами, которые нуждаются в том, чтобы их приняли и чтобы им помогли", - сказал он.

По материалам сайта "Седмица"