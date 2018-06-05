На Терпольщине в храме УГКЦ нашли старинную чудотворную икону

16:10, 05 июня 2018
Католицизм
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В селе на Тернопольщине нашли древнюю чудотворную икону / ternopoliany.te.ua

Как сообщает издание "Тернополяне", долгое время считалось, что чудотворная копия образа Белзкой Божией Матери, которая издавна хранилась в этом соборе, исчезла. Но недавно священник и местные прихожане решили повнимательнее присмотреться к одной из храмовых икон.

Чтобы утвердиться в догадках, что именно она и является той позабытой святыней – образ отправили на реставрацию и экспертизу в музей Свято-Успенской Уневской лавры.

Группа реставраторов сакрального искусства подтвердила, что данная икона имеет большую сакральную и духовную ценность.

Мастера заверили, что первоначальные лики святых закрашены в 1920 годах. Сама же икона датируется 17 века, а ризы - серединой 18.

Возвращение обновленной и отреставрированной иконы в храм планируется 26 августа.

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