В УГКЦ создали совет для координации помощи украинским военным

Решением Синода епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ при Патриаршей курии Церкви создан координационный совет по вопросам пастырства в критических ситуациях, которая будет сочетать возможности Церкви и ее верных с потребностями военных и временно перемещенных лиц. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Как пояснил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Патриарх Святослав в своем видеоблоге на «Живом.ТБ», Синод решил создать такой совет, чтобы помочь в сфере военного капелланства, в сфере пастырства здравоохранения, в сфере волонтерства и активности мирян как можно более эффективно и скоординировано.

«Этот совет имеет своего опекуна - владыку Богдана (Манишина), Епископа-помощника Стрыйской епархии, который лично провел много времени среди наших воинов в зоне АТО. Владыка постоянно общается с их семьями, с семьями тех, которые пострадали в результате военных событий в Украине. Епископ лично знает их потребности, изучает их и пытаться правильно скоординировать действия Церкви для этого дела», - отметил Глава УГКЦ.