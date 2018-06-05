В Ватикане обнародовали слова Папы Римского, сказанные во время встречи с делегацией РПЦ

Следует чтить Церкви, которые приступили к единству с Римом, но сегодня униатство, как путь к единству, больше не действует.

Это одна из мыслей Папы Франциска, которую он высказал, принимая 30 мая делегацию Русской Православной Церкви, сообщает vaticannews.va.

Поблагодарив гостей за визит, глава Католической Церкви отметил, что такие встречи способствуют тому, чтобы «жить нашей верой в единстве и надежде совместно идти вперед».

«Я рад, что могу вместе с вами идти по пути единства – единственной дороге, что может обещать нам что-то определенное, потому что дорога разделений ведет нас к войнам и уничтожению», – сказал он, подчеркнув:

«Католическая Церковь никогда не позволит, чтобы со стороны ее последователей рождалось наставление делений. Мы никогда этого не позволим: я этого не хочу. В Москве – в России есть только один патриархат: ваш. И мы иного не знаем. А когда какой-то католик, будь то мирянин, или священник, или епископ, поднимает флаг униатизма, который уже больше не функционирует, который кончился, это причиняет мне боль. Следует чтить Церкви, которые соединились с Римом, но униатство, как путь к единству, сегодня уже больше не действует».

По словам Папы, отрадно ему, напротив, становится когда видит протянутую руку, братские объятия, и следование вперед. «Экуменизм творится, направляясь вперед, – сказал он. – Поэтому идем. Кое-кто думает, что это неправильно, что сначала требуется доктринальное понимание относительно всех точек разделения, а затем направляться вперед. Это не действует в случае экуменизма, ибо неизвестно, когда придет это понимание».

По мнению Святейшего Отца, следует и в дальнейшем проводить богословские исследования, выяснять определенные пункты, но, одновременно, «вместе идти вперед». А это делается также через молитву за единство и друг за друга. В этом контексте Папа также упомянул о своей встрече с патриархом Кириллом.

Подытоживая, Глава Католической Церкви указал на две вещи. Первая касалась почета католиками своих русских православных братьев.

«Католические Церкви не должны вмешиваться во внутренние дела Русской Православной Церкви, также как и в политические дела. Таким является мое окормление и наставление Святого Престола сегодня», – сказал он.

Вторая вещь, на которую обратил внимание Папа, – это набожность, подчеркивая важность молитвы друг за друга и вспоминая про подарок, полученный от патриарха, который передал ему мощи святого Серафима: «Я храню эту реликвию у себя на комоде и вечером, перед тем, как идти спать, и утром, после пробуждения, отдаю ему дань уважения и молюсь за единство между нами».

«Очень благодарю. Будем молиться друг за друга. Давайте благословлять друг друга. И совместно идти вперед», – призвал Святейший Отец.