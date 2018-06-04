В Бердичеве сотни католиков прошли крестным ходом по улицам города

Римо-Католическая Церковь 3 июня праздновала Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа (Божье Тело).

Прихожане бердичевских приходов и близлежащих сел собрались на праздничную службу во Всеукраинском Санктуарии Матери Божьей Святого Скапулярия, сообщает "РИО-Бердичев".

В завершение состоялось торжественное шествие по улицам Бердичева от Всеукраинского Санктуария Матери Божьей Святого Скапулярию до костела Святой Варвары. Дополнял торжественность музыкальный оркестр.

По маршруту процессии было традиционно установлено четыре алтаря, которые были приготовлены приходскими общинами. Возле каждого из них была остановка, во время которой священники зачитывали слова из Евангелия.

В завершение процессии декан Бердичевского деканата, настоятель прихода Святого Варвары отец Виталий Бартовьяк, поблагодарил всех, кто помогал в праздничной процессии по улицам Бердичева.