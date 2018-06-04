Папа Римский попросил итальянскую мафию не нагнетать страх и стать на сторону закона

Папа Римский Франциск призвал жителей наполненной бандитами окраины Рима, которая известна как «столица мафии», покончить с «практикой страха», быть мужественными и стать на сторону закона.

Папа говорил 3 июня во время мессы, посвященной Празднику Тела и Крови Христовых, которая в этом году проходила в двух приходах рабочего класса в городе Остия, в около 30 километрах от центра Рима, где мероприятие проходит обычно, сообщает "Радио Свобода".

Он таким образом продемонстрировал солидарность с 230 тысячами местных жителей, многие из которых живут в страхе из-за жестокости бандитов в этом районе.

«Иисус хочет, чтобы стены безразличия и «омерты» («кодекс молчания», которым организованные преступные группировки запугивают граждан, предостерегая их от сотрудничества с полицией – ред.) были разрушены, железные решетки гнета и высокомерия уничтожены, освободив путь к справедливости, цивилизованности и законности», – сказал Папа Римский.

В 2015 году администрацию Остии взял под контроль правительственный уполномоченный в связи с проникновением к власти преступных группировок, которых обвиняли в убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и ростовщичеством. Проект получил название «Столица мафии».