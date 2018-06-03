Польского католического священника внесли в базу «Миротворца»

Польского священника Веслава Пенского (Wieslaw Penskij) внесли в «черный список» из-за его антиукраинской позиции.

Соответствующая запись появилась на сайте «Миротворец», cообщает politeka.net.

«Священника внесли в базу из-за антиукраинской пропаганды под прикрытием религиозной деятельности, а также разжигание межрелигиозной и межконфессиональной розни», – говорится на сайте.

Священник в период с 1999-го по сентябрь 2017 года находился в Киеве, где проводил богослужения в приходе «Христа Царя Вселенной» римско-католической Церкви.

Веслав Пенский входит в римско-католический орден «паллотинов» (Общество католического апостольства). Это монашеский орден, руководящий центр которого находится в Риме. Организация состоит из 11 провинций, и именно польская провинция ордена координирует деятельность украинской делегатуры (ордена).

Священника перевели в Польшу в сентябре 2017 года. Однако он несколько раз возвращался в Украину, пока в феврале его не назвали персоной нон грата: в 2017 году ему запретили въезд в Украину сроком на три года.

Ранее священник Веслав Пенский на телевидении «Полония» в США, рассказывая о современных поляках в Украине, отметил, что «они здесь чувствуют себя в опасности и их воспринимают как граждан третьей категории».