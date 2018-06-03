Папа Франциск преобразовал униатский экзархат в Македонии в полноценную епархию

В Пресс-службе Ватикана сообщили о том, что Папа Римский Франциск повысил до уровня епархии статус бывшего экзархат для католиков византийского обряда в Македонии и назначил первого епархиального епископа для новообразованной епархии.

Как сообщает sedmitza.ru, Папа Франциск предоставил новой церковной структуре титул «Епархия Успения Девы Марии с центром в Струмица-Скопье». Ее первым епархиальным архиереем понтифик назначил епископа Киро Стоянова, ординария Скопье, который до настоящего времени исполнял обязанности апостольского экзарха греко-католического экзархата в Македонии.

Епископ Киро Стоянов родился в Радово в 1959 году. Рукоположен в сан священника в 1986 году. В 1999 году был назначен епископом-помощником Скопье. С 2005 года возглавляет две структуры Католической Церкви в Македонии — римско-католическую епархию Скопье и бывший экзархат для греко-католиков, который насчитывает несколько тысяч верующих.