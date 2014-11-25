УГКЦ допускает перерегистрацию в Крыму по российским законам

Украинская греко-католическая церковь допускает возможность перерегистрации согласно российскому законодательству на территории аннексированного Россией Крыма.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента внешних связей УГКЦ отец Олекса Петрив, сообщают "Украинские новости".

"Если удовлетворение религиозных потребностей верующих, духовное кормление верующих будет показывать необходимость перерегистрации, такое решение будет приниматься", – сказал он.

Петрив отметил сложность функционирования церквей УГКЦ на территории Крыма.

По его словам, в парафиях священники вынуждены сменяться каждые 3 месяца, поскольку не являются гражданами России и, согласно ее законодательству, могут пребывать на ее территории без особого разрешения сроком до 90 дней.

Как известно, ранее патриарх УГКЦ Святослав Шевчук заявил, что из-за требований оккупационных властей Крыма к религиозным организациям пройти перерегистрацию, греко-католическая церковь в Крыму может быть закрыта уже с нового года.