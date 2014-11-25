Папа Римский Франциск не упомянул Украину среди соседей ЕС

Папа Франциск не упомянул об Украине в своем выступлении в Европарламенте, но говорил о важности достоинства как европейской ценности.

Его выступление в пленарном зале Европейского парламента состоялось в ходе визита понтифика в Страсбург 25 ноября.

"О каком достоинстве можно говорить без настоящей свободы слова, в ситуации, когда не действует международное право и не соблюдается верховенство права, когда нет возможности остановить тиранию", - задал он риторический вопрос залу.

"Продвижение прав человека остается в центре самого Европейского союза и в центре отношений ЕС с другими странами", - отметил понтифик.

В то же время в своей 40-минутной речи папа Франциск ни разу не назвал Украину, хотя часть его выступления была посвящена внешней политике ЕС.

В частности, он говорил "о странах, которые хотят вступить в ЕС в будущем". "Я прежде всего говорю о Балканах, для которых членство в ЕС - это желанное будущее", - отметил он.

"Также речь идет о соседях ЕС, средиземноморских странах", - добавил Франциск, подчеркнув, что эти страны должны пройти длительный путь демократических преобразований.

Коснулся он также вопроса увеличения миграционного потока в ЕС, выразив уверенность, что бороться с ним нужно не путем ограничений, а путем помощи тем странам, из которых прибывают мигранты. "Надо бороться с причиной, а не следствием миграции", - подчеркнул он.

Выступление понтифика несколько раз прерывали аплодисментами, по его завершении депутаты ЕП аплодировали дольше минуты.

"Укрправда"