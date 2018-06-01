УГКЦ создала Фонд памяти Блаженнейшего Любомира

11:33, 01 июня 2018
Католицизм
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Любомир (Гузар) / asn.in.ua

Об этом сказал Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова по случаю первой годовщины ухода в вечность Блаженнейшего Любомира, сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Этот Фонд будет координировать все церковные, общественные, интеллектуальные инициативы, чтобы мы могли вместе осмыслить, сохранить, а затем распространить на весь мир бесценный вклад Блаженнейшего Любомира», – сказал Глава УГКЦ.

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