УГКЦ создала Фонд памяти Блаженнейшего Любомира
11:33, 01 июня 2018Католицизм
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Любомир (Гузар) / asn.in.ua
В первую годовщину ухода в вечность Блаженнейшего Любомира при Патриаршей курии УГКЦ создан Фонд памяти Блаженнейшего Любомира.
Об этом сказал Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова по случаю первой годовщины ухода в вечность Блаженнейшего Любомира, сообщает Департамент информации УГКЦ.
«Этот Фонд будет координировать все церковные, общественные, интеллектуальные инициативы, чтобы мы могли вместе осмыслить, сохранить, а затем распространить на весь мир бесценный вклад Блаженнейшего Любомира», – сказал Глава УГКЦ.
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