УГКЦ создала Фонд памяти Блаженнейшего Любомира

В первую годовщину ухода в вечность Блаженнейшего Любомира при Патриаршей курии УГКЦ создан Фонд памяти Блаженнейшего Любомира.

Об этом сказал Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова по случаю первой годовщины ухода в вечность Блаженнейшего Любомира, сообщает Департамент информации УГКЦ.

«Этот Фонд будет координировать все церковные, общественные, интеллектуальные инициативы, чтобы мы могли вместе осмыслить, сохранить, а затем распространить на весь мир бесценный вклад Блаженнейшего Любомира», – сказал Глава УГКЦ.