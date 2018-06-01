Папа Римский сказал, что католики не должны вмешиваться в дела Православной Церкви

В Ватикане состоялась встреча Папы Римского с представителями РПЦ, на которой понтифик высказался против подхода, провоцирующего конфессиональные разделения.

Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на отдел внешних церковных связей РПЦ.

«Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу», – приводятся слова Папы Франциска на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ.

Также Папа Римский подчеркнул, что на современном этапе униатизм как метод «совершенно неприемлем» в отношениях между православными и католиками. «Лишь братский диалог является единственным возможным путем к большему единству», – подчеркивается в сообщении.

«Католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ, в том числе и по политическим причинам. Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу», – добавил понтифик.