В Тернополе открыли выставку, посвященную памяти покойного главы УГКЦ

Выставку, посвященную памяти покойного Главы УГКЦ Любомира Гузара, открыли в областном государственном архиве Тернополя 30 мая.

Мероприятие посвящено первой годовщине ухода в вечность Патриарха, сообщает "20 минут".

В экспозиции помещены фотографии, документы, книги, вещи, связанные с жизнью владыки Любомира.

"Митрополит был авторитетом современной Украины, который работал на общество. Он сделал очень много, чтобы Украина была соборным государством с христианским лицом. Мы чрезвычайно рады, что эта выставка находится в стенах нашего архива", - сказал директор Государственного архива Тернопольской области Федор Полянский.

Епископ-помощник Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ Теодор Мартынюк рассказал, что имел честь лично общаться с Блаженнейшим Любомиром. Рассказывает, что личность Любомира не является вполне открытой для украинцев, потому что он был очень многогранным человеком, поэтому нужно еще много узнавать о деятельности митрополита.

"Мы начали искать эти все экспонаты достаточно давно, среди них есть уникальные письма митрополита, подборки фотографий Любомира в разные времена его жизни, книги", - рассказал соучредитель выставки Юрий Заруцкий.

Организовали выставку благодаря сотрудничеству областного архива, Института национального возрождения им. Игоря Герети и Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ.

Посетить выставку можно будет в течение июня.