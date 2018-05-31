В Киеве на «Книжном арсенале» презентовали книгу – переписка Любомира Гузара с мамой

Презентация книги «Самая дорогая Мамочка» состоялась 30 мая, накануне годовщины ухода в вечность Блаженнейшего Любомира (Гузара).

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, Переписка отца Любомира Гузара с матерью Ростиславой, сестрой Мартой и ее мужем Зеноном охватывает длительный период 1975-1976 и 1985-1992 годов, на который пришлось много судьбоносных событий в жизни украинского народа и Украинской Греко-Католической Церкви.

Издатели книжки обязаны племяннице Блаженнейшего Любомира Марие Рипан за то, что это переписка попала в руки ученых. Мария Рипан благодарит за эти письма владыку Глебу (Лончина), который привез две коробки писем со «Студиона». В одной коробке были личные письма, на второй написало: «Семья».

«Я открыла пачку, где написало «Семья». И увидела, что там есть оригинальные письма, которые писала моя бабушка, моя мама... Там было даже отмечено, отслужил он Службы Божии за разные намерения... Это уникальная вещь», – рассказала Мария Рипан.

Она рассказала, что письма о. Любомир писал в семьи каждую неделю.

В письмах о. Любомир обращался к своей маме: «Самая дорогая Мамочка», а подписывался: «Ваш Любко». Мама о. Любомира обращалась к сыну: «Дорогой мой Сыночек», и подписывалась: «Твоя мама».